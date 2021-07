Pray, perde il controllo dell'auto: 25enne rimane ferito

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto in una via cittadina di Pray, intorno alle 21 di ieri, 29 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 25 anni avrebbe perso il controllo della propria auto per cause ignote riportando alcuni danni al mezzo e lievi ferite. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Trivero per i rilievi del caso.