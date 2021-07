Piemonte da scoprire: un itinerario tra arte, enogastronomia e shopping con Torino Outlet Village

l Piemonte, incastonato fra le Alpi e il mare ed inframezzato da dolci colli, è una terra tutta da scoprire. I suoi panorami naturali verdi e freschi, le splendide città d'arte, le eccellenze culinarie e vinicole, lo rendono il luogo perfetto per concedersi una vacanza tra arte, cultura e shopping.

Una regione in grado di soddisfare diversi tipi di viaggiatori: dagli amatori del buon vino e dei prodotti del territorio, agli appassionati di storia e arte fino a coloro che anche in vacanza non possono rinunciare ad un po’ di shopping.

E’ infatti sempre più attuale l’interesse verso una nuova forma di turismo, detto “turismo dello shopping”: un fenomeno in continua evoluzione, capace di condizionare sempre di più gli itinerari turistici, soprattutto per i turisti internazionali. In questo contesto si inserisce Torino Outlet Village, una vera e propria “Shopping Tourism Destination”: polo di attrazione turistica, luogo “incantato” costruito ad hoc per soddisfare le esigenze del visitatore con un’offerta di brand varia e di alto profilo, servizi di ospitalità a 5 stelle, apertura sette giorni su sette e soprattutto i marchi più noti con prezzi scontati tutto l’anno fino al 70%. Grazie anche alla sua location esclusiva ed elegante, disegnata dal noto architetto Claudio Silvestrin, Torino Outlet Village garantisce ai suoi visitatori una shopping experience unica. All’interno del Village i clienti potranno trovare le boutique dei più blasonati fashion brand internazionali, oltre ai più noti marchi di sportswear, home decor e beauty e godere di un ventaglio di servizi per accontentare tutti i clienti, sia italiani che i moltissimi stranieri.

Torino Outlet Village, oltre ad essere un punto di riferimento per lo shopping ed una vera e propria meta turistica, sostiene attivamente e promuove le eccellenze della propria regione. Grazie a partnership con enti ed associazioni locali, ma anche con aziende ed imprenditori del territorio, Torino Outlet Village si impegna per creare sinergie con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio che lo ospita dall’apertura avvenuta a maggio 2017. Un player responsabile e attento alle esigenze di una regione capace di coniugare il meglio della cultura e del leisure di alto livello.

Visitare le Langhe in autunno è sicuramente un’esperienza da non perdere per fare escursioni anche giornaliere o un weekend fuori porta, abbinando per esempio un tour enogastronomico alla visita culturale alla reggia di Venaria Reale, una degustazione presso le Aziende Vitivinicole Ceretto con visita del panoramico Acino che con un’architettura audace e tecnologica si affaccia sulle splendide colline delle Langhe ed un pomeriggio di shopping e divertimento a Torino Outlet Village.

Le Langhe sono tra i paesaggi più affascinanti del Piemonte. Zone di colline, paesi e antichi borghi arrampicati sulle alture, vigneti e grandi tradizioni gastronomiche. Per gli amanti del cibo e del vino questa è sicuramente una delle zone d'eccellenza, il luogo ideale per rilassarsi e godere della natura, dell'arte e soprattutto del buon vino e della buona cucina.

Per fornire un'esperienza completa, Torino Outlet Village collabora con partner prestigiosi legati al settore del turismo e dell'enogastronomia del territorio, tra i quali Love Langhe Tour che si occupa di organizzare interessanti escursioni nelle Langhe, uno dei paesaggi più suggestivi della nostra Italia tutta da cartolina. Proprio per la capacità di questo luogo di attrarre turisti proveniente da ogni parte del mondo Torino Outlet Village ha scelto di inaugurare il suo primo “InfoPoint delocalizzato” nel cuore di Alba. Qui i turisti che visiteranno le Langhe potranno prendere informazioni sul Village ed il personale sarà a disposizione per organizzare loro una giornata di shopping al Village, dal transfer al pranzo fino al supporto di un personal stylist e all’intrattenimento per i più piccoli.

Il prossimo autunno in particolare si preannuncia una stagione con un calendario ricco di eventi che saranno ospitati dalla Regione Piemonte tra cui spiccano la famosa Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, l’atteso torneo di tennis Nitto ATP Finals, di cui Torino Outlet Village è sponsor, che si svolgerà a Torino e che ospiterà turisti e sportivi da tutto il mondo e le fasi finali della Coppa Davis. Il Village con i suoi ampi spazi open air, sarà tra i luoghi che ospiteranno eventi, ovviamente a tema tennis, in collaborazione con Nitto ATP e i principali partner sul territorio.