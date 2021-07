Malesseri gastrointestinali a Scopa: arrivano i primi responsi sull'acqua

Arrivano gli esiti delle prime analisi effettuate dal Sian sull'acqua prelevata dalle fontane di Scopa dopo il caso dei malesseri gastrointestinali che hanno interessato una quarantina di persone nel corso del fine settimana.

«in merito al caso di malesseri sulla popolazione a Scopa, in Valsesia, le prime analisi effettuate sull'acqua effettuate dal Sian hanno escluso la contaminazione da escherichia coli - si legge in una nota dell'Asl Vercelli -. Ulteriori analisi sono in corso, i risultati saranno disponibili martedì».