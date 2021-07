Incidente in Tangenziale: 40enne in prognosi riservata

Un quarantenne di origine marocchina ma residente a Vercelli è ricoverato in prognosi riservata a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Tangenziale, all'altezza della rotonda che porta a Olcenengo.

Secondo una prima ricostruzione, la Opel Astra sulla quale l'uomo viaggiava come passeggero, è uscita di strada, saltando il guard rail e ribaltandosi in un canale, fortunatamente in asciutta.

A bordo della vettura, condotta da un altro marocchino, 35enne, residente in città, viaggiavano anche due ragazze minorenni del novarese: la prognosi, per loro, è di pochi giorni, così come quella emessa per il conducente che, tuttavia, essendo risultato positivo all'alcol test è stato denunciato dalla Polizia stradale, intervenuta per i soccorsi insieme ai mezzi del 118. All'uomo è anche stata ritirata la patente.