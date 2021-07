Polpette di carne al... filo spinato: allarme tra i padroni di cani

Allarme a Borgosesia tra i proprietari di cani e gatti per alcune polpette di carne con dentro filo spinato ritrovate in zona Fornace, tra via Argenti e via Tonetti.

«Fate molta attenzione ai vostri amici quattro zampe, teneteli al guinzaglio», raccomanda la vice sindaco, Emanuela Buonanno, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni e un'immagine delle polpette ritrovate nella zona.