L'Avulss a fianco del dormitorio: donati 100 kit di igiene personale

Quest’anno l’Avulss di Vercelli, associazione che opera in ambito sociosanitario, ha destinato i 2mila euro del proprio 5 x mille al dormitorio cittadino, offrendo un centinaio di kit per l’igiene personale degli ospiti. Alla trousse, che contiene bagnoschiuma, il necessario per radersi e altri prodotti per la pulizia del corpo, è abbinato un asciugamano. La consegna è avvenuta la settimana scorsa nella sede del Centro di accoglienza notturna di Billiemme, dove Franco Lavagnino, presidente dell’Associazione Santa Teresa-Don Mauro Stragiotti che gestisce la struttura, ha accolto e ringraziato calorosamente la presidente Avulss, Linda Pittarella, e le due volontarie che l’accompagnavano: la sua vice Mirosa Moro, e Maria Grazia Ferraro, responsabile culturale. Il sodalizio ha pagato inoltre il canone di affitto del distributore dell’acqua, promettendo di fare altrettanto nel 2021.