Max Pezzali: tutti esauriti i biglietti in vendita da Dosio

I biglietti per lo spettacolo di Max Pezzali, "Max 90 Live" in vendita presso Dosio Music sono esauriti. Lo rende noto l'amministrazione comunale nella tarda mattinata di mercoledì: in meno di 24 ore si sono volatilizzati i posti per la tappa vercellese del tour del cantante pavese.

Gli ultimi posti rimanenti possono essere acquistati solamente sul sito www.ticketone.it

Inutile dunque passare dal negozio di via Verdi dove, in quest'ultima giornata, moltissimi vercellesi si sono messi in coda per assicurarsi la possibilità di seguire l'atteso evento.

«Una grande risposta dei vercellesi a fronte dell'organizzazione di un evento che, in città, mancava da tempo», sottolineano soddisfatti dall'amministrazione comunale che, con il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Mimmo Sabatino, molto ha messo in campo per garantire ai vercellesi un'estate di appuntamenti.