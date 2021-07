Max Pezzali, la prevendita parte con il botto: 700 biglietti venduti in un giorno

Apertura con il botto per le prevendite del concerto di Max Pezzali, in programma il prossimo 1 settembre all'Antico Ospedale.

In una sola giornata sono stati circa 700 (sui poco più di 800 a disposizione) i tagliandi acquistati da Dosio Music e tramite il circuito VivaTicket. Il tutto esaurito è, di fatto, dietro l'angolo.

«Una grandissima soddisfazione - commenta Mimmo Sabatino, assessore agli Eventi, che ha fortemente voluto il concerto -. Siamo veramente contenti non solo perché è la dimostrazione che la scelta di Max Pezzali è stata particolarmente azzeccata ma anche perché questo entusiasmo dimostra che c'è voglia di uscire, di partecipare alle manifestazioni, di tornare a vivere momenti di festa e socialità».

La scelta di organizzare un grande evento con Max Pezzali era sembrata azzeccata da subito: moltissimi i commenti positivi dopo l'annuncio dato dall'amministrazione comunale. E, del resto, non c'è 40enne o 50enne di oggi che non abbia ballato sulle note degli 883, non abbia canticchiato "Hanno ucciso l'uomo ragno" o "Gli anni".

I posti disponibili, a causa delle limitazioni covid, sono poco più di 800: «Ma questo concerto - prosegue Sabatino - rappresenterà un banco di prova importante. Quando sarà nuovamente possibile organizzare grandi eventi Vercelli sarà pronta».