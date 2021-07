Si ribalta una cisterna di liquami

Una cisterna per il trasporto di liquami si è ribaltata, poco prima delle 8,30 di mercoledì 28 luglio, mentre affrontava una rotonda sulla sp 45 tra i comuni di Cigliano e Moncrivello.

L'incidente non ha causato feriti ma danni al rimorchio e alla segnaletica stradale: per i soccorsi è intervenuta una squadra del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, che si è occupata de recupero del rimorchio della cisterna e della messa in sicurezza del tratto stradale.

Sul posto presenti la Polizia Municipale di Cigliano per i rilievi del caso e per gestione della viabilità.