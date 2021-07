Vaccinazioni 12-19 anni: in un solo giorno 165 dosi somministrate a Santa Chiara

«Nel centro è presente anche il primario di pediatria del Sant'Andrea Gianluca Cosi per rassicurare i ragazzi e le famiglie che hanno manifestato qualche timore - si legge in una nota dell'Asl -. L'entusiasmo con cui i ragazzi e le famiglie hanno partecipato alla campagna vaccinale è molto positivo e fare il vaccino tutti insieme è una bella esperienza che non dimenticheranno in questo periodo così particolare».

Per i ragazzi, così come per gli over 60 e per il personale scolastico, è anche possibile l'accesso diretto senza prenotazione, sia a Vercelli sia a Borgosesia, ma la disponibilità giornaliera è limitata, pertanto è consigliata la prenotazione che garantirà comunque il vaccino entro pochi giorni».