Sant'Andrea illuminato con il tricolore in onore di Chicca Isola

Sant'Andrea illuminato con il tricolore in onore del bronzo olimpico di Chicca Isola, questa sera, mercoledì 28 lulgio.

L’Amministrazione Comunale per complimentarsi con la giovanissima atleta vercellese che nei giochi olimpici di Tokyo si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella spada femminile, illuminerà la basilica di Sant’Andrea con il tricolore dalle 21,30 alle 23.



«Questo successo sportivo è motivo di grande orgoglio per tutta la città – dice il sindaco Andrea Corsaro - Federica ha portato in alto il nome di Vercelli». A complimentarsi per la medaglia di bronzo anche l’assessore allo Sport, Mimmo Sabatino che spiega «abbiamo pensato di illuminare con la bandiera italiana la Basilica di Sant’Andrea, simbolo della città, per condividere con tutti i vercellesi questo grandissimo successo».