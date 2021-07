Sabatino: «Festeggiamo via social l'impresa di Chicca Isola»

A lanciare la proposta è l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino. L'invito rivolto ai vercellesi è di modificare per qualche ora la foto nel profilo facebook con la locandina di ringraziamento a Federica Isola per l'impresa portata a termine martedì alle Olimpiadi.

«In concomitanza con l'illuminazione della basilica di Sant'Andrea con il tricolore per festeggiare l'impresa di Federica Isola, medaglia di bronzo alle Olimpiadi nella spada a squadre - dice l'assessore - sarebbe bello se tanti vercellese cambiassero temporaneamente il profilo con questa foto. Un bel modo per ringraziare la nostra concittadina per la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi».

L'invito, che sta viaggiando attraverso i social, ha già trovato diverse adesioni: Vercelli si stringe a questa giovane atleta, festeggiando l'impresa di Tokyo.