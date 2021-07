Isola in pedana con le azzurre a caccia del bronzo olimpico

La squadra italiana di spada femminiale è in corsa per il terzo posto alle Olimpiadi di Tokyo. Alle 11,30 ora italiana, Federica Isola e le sue compagne saranno in pedana per la "finalina".

Dopo aver perso la seminale con l'Estonia, le azzurre inseguiranno il podio contro la Cina, sorprendentemente battuta dalla Corea.

La vittoria nei quarti contro la Russia aveva fatto ben sperare proiettando Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio verso traguardi di grande prestigio. In semifinale però l'Estonia si è dimostrata più forte, vincendo per 42-34.