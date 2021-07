Trino, capannone in fiamme

Alle ore 15.15 di oggi 27 luglio una squadra del comando provinciale di Vercelli dei Vigili del fuoco, subito supportata da una seconda squadra con autobotte si è recata in località Trino vercellese per incendio capannone abbandonato. Giunti sul posto le squadre hanno L'intervento è valso allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio. Sul posto la polizia locale.