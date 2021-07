Scontro tra due vetture davanti all'ospedale: una finisce contro la serranda di un bar

Violento scontro tra due utilitarie, intorno alle 20,45 di martedì, in via Foscolo, proprio davati all'ospedale.

Per cause al momento ancora da chiarire, due auto si sono scontrate e una è finita controla serranda, abbassata, del Bistrot 58, il bar all'angolo di corso Abbiate.

Per i soccorsi è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli che, in collaborazione con il personale sanitario, si è occupata di estrarre gli occupanti, poi trasportati al vicinissimo ospedale per i controlli del caso.