Semafori fuori uso, massima attenzione in via XX Settembre

Semafori completamente spenti a causa di una guasto importante. Il Comune invita automobilisti, ciclisti e pedoni a prestare la massima attenzione lungo l'asse di via XX Settembre dove sono fuori uso i semafori posti all'incrocio tra via XX Settembre, via Derna e via Manzoni, e tra via XX Settembre, via Tripoli, via San Cristoforo e corso De Gregori.

«Il danno è importante, per cui non sarà possibile ripararlo nell'immediato - spiegano dal Comune -: la situazione sarà comunque riportata alla normalità nel più breve tempo possibile».