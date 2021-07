PalaBertinetti scoperchiato dal vento, danni per quasi 300mila euro

Uno stanziamento di 285mila euro per intervenire con urgenza sul tetto della palestra Bertinetti scoperchiato, sabato pomeriggio, dal forte vento che si è abbattuto con particolare violenza su quella zona della città.

Il Comune, in attesa di recuperare il denaro dalla polizza assicurativa, ha anticipato, attraverso una variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale di lunedì, i fondi necessari alla ristrutturazione dell'edificio. «Un intervento particolarmente urgente», hanno ricordato nel corso del Consiglio Comunale gli assessori al Bilancio, Luigi Michelini, e ai Lavori Pubblici, Massimo Simion.

Le opere a salvaguardia del palazzetto erano partite già sabato pomeriggio, immediatamente dopo che il vento aveva divelto parte della copertura, gettandola su via degli Zuavi. Vigili del Fuoco prima, e una ditta specializzata poi, hanno lavorato per la rimozione delle macerie che avevano ostruito completamente la strada e per sistemare teli impermeabili a copertura dell'edificio.

Ora si tratta di effettuare lo smaltimento di lamiere e macerie e di intervenire sulla copertura attraverso un cantiere che il Comune intende far partire in tempi rapidi, per restituire quanto prima l'impianto alle scuole e alle società sportive della città.