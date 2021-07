Aperti in agosto, nuovo servizio sul sito del Comune

Tra pochi giorni arriverà il mese di agosto e per le persone che non andranno in vacanza sarà più difficile trovare negozi aperti. “Per prestare la maggior attenzione possibile ai cittadini che rimarranno in città – spiega il sindaco Andrea Corsaro - abbiamo pensato di creare un elenco, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vercelli, dove saranno indicati tutti gli esercizi commerciali aperti nel mese di agosto e i relativi orari”.

Aderire all’iniziativa della Città di Vercelli, pensata in collaborazione con Ascom, Confesercenti, Confartigianato e CNA è semplice: i commercianti che desiderano essere inseriti nell’elenco dovranno iscriversi mandando una e-mail a negoziaperti@comune.vercelli.it.

L’elenco si troverà, a disposizione dei cittadini, sulla home page del sito istituzionale del Comune di Vercelli e verrà pubblicizzato a mezzo dei canali social dell’Ente.

“Lo scopo dell’iniziativa è facilitare la vita dei vercellesi - spiega l’Assessore Mimmo Sabatino –creando un circolo virtuoso in grado di aiutare sia i cittadini che incontrerebbero difficoltà nel trovare i negozi aperti, sia le attività commerciali che in questo modo saranno più facilmente reperibili”.