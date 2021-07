Villaggio Concordia (e non solo): il Consiglio si scalda sul tema della sicurezza

Sicurezza e tranquillità dei cittadini – del rione Concordia ma non solo – all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Ad aprire la strada alla discussione su un tema molto sentito in città, è stata una mozione presentata dai consiglieri di “Voltiamo Pagina” Roberto Scheda, Paolo Campominosi e Andrea Conte che ha presentato il documento. La vicenda era partita in primavera, quando ancora era in vigore il coprifuoco, dopo un esposto firmato da alcuni cittadini che lamentavano, nella zona del rione, frequenti abbandoni di immondizia e problemi di quiete pubblica derivanti dalla presenza di ragazzi che, fino a tarda notte, giocavano a calcio, tirando pallonate ai muri delle case, danneggiando un cancelletto del cortile dell'oratorio e mettendo in atto comportamenti poco educati nei confronti della popolazione. Per questo i consiglieri di minoranza avevano chiesto di intervenire per garantire maggiori controlli da parte della Polizia locale e delle forze dell'ordine, ma anche di posizionare videocamere e videotrappole per individuare chi abbandona rifiuti.

Una situazione che, purtroppo, non è affatto migliorata nel corso dei mesi, come ha rilevato il capogruppo della Lega, Romano Lavarino. «Ancora pochi giorni fa – ha detto - con l'assessore Massimo Simion ho incontrato alcuni residenti del rione che lamentano come la serenità e la tranquillità delle persone sia messa a dura prova da gruppi di ragazzi che schiamazzano fino a tardi, salgono sul tetto del centro anziani trasformandolo in un campo di gioco e si comportano in modo maleducato e aggressivo con le persone. Uno dei cittadini, che ha provato ad avere un confronto con questi ragazzi si è trovato con le gomme dell'auto tagliate e la situazione è evidentemente difficile da sopportare per i residenti che, giustamente, chiedono di poter vivere tranquilli».

Per questo anche la Lega chiede che siano potenziati i controlli, non solo da parte della Polizia locale, ma anche delle forze dell'ordine che, su disposizione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza, facciano sentire una presenza costante. «I residenti mi hanno detto che la Polizia ha effettuato controlli e identificato alcune persone – ha aggiunto Lavarino – e noi, come Lega, siamo assolutamente favorevoli a potenziare i controlli, qui come altrove. Inoltre siamo a fianco del sindaco e dell'amministrazione nell'attività di recupero e valorizzazione di alcune aree che sono state strappate al degrado in modo da creare luoghi di aggregazione».

Posizione condivisa anche dalle altre forze di maggioranza: nel suo intervento Giorgio Malinverni (Forza Italia) ha rilevato come anche via Scalise e via Pirandello condividano disagi simili, mentre Stefano Pasquino ha sottolineato l'importanza dell'imminente assunzione di nuovi agenti di Polizia locale.

Si è detto «Sorpreso per la posizione della maggioranza» il consigliere Michele Cressano: «Su questo tema l'amministrazione ha fallito e la dimostrazione è che la maggioranza sposa le osservazioni dell'opposizione – ha aggiunto -. Vi lamentate dei pochi controlli quando il comando della Polizia locale è a 30 metri dalla piazza; avevamo chiesto di creare un programma a favore dei giovani che dopo un lungo lockdown hanno ripreso a uscire ma lo avete bocciato. Vi limitate a dire che i controlli spettano ad altri, ma la città e i giovani sono lasciati allo sbando e gli interventi dei consiglieri di maggioranza lo dimostrano».

Piccata la replica del sindaco Andrea Corsaro: «Non riesco a capire la cattiveria politica insita nelle parole di chi cerca di dividere e non di costruire – ha attaccato il sindaco -. I consiglieri di maggioranza riconoscono che si può fare di più e cercano strategie comuni con chi vuole costruire soluzioni: non vado dietro a chi, per cattiveria politica, cerca di seminare zizzania. Cressano pensi alla sua di amministrazione e a tutto quello che non è stato fatto in quei cinque anni. Noi cerchiamo progettare, di costruire, di trovare soluzioni e i risultati stanno arrivando». Il sindaco ha anche elencato una serie di interventi che il Comune sta progettando per il rione: dagli interventi con Atc per la riqualificazione delle case popolari alla creazione del nuovo parco all'ex Diamante. Interventi pensati per migliorare la qualità della vita dei residenti e di migliorare la coesione sociale.

Nell'emendamento presentato dai gruppi di maggioranza, le medesime strategie da applicare al rione vengono allargate anche a via Scalise e via Pirandello oggetto di ripetute segnalazioni dei cittadini che, da anni, lamentano problemi di sicurezza e tranquillità notturna.

Ha lamentato l'assenza di progettualità verso il mondo giovanile, invece, il capogruppo del Pd Alberto Fragapane: «I giovani sono spesso al centro delle polemiche per quel che accade nelle serate vercellesi, ma l'amministrazione non fa nulla per creare progettualità che li coinvolgano e permettano loro di uscire da questa grande situazione di crisi».

Quando si arriva al voto passano sia l'emendamento della maggioranza che include anche via Scalise e via Pirandello che la mozione.