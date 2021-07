Figliuolo in Piemonte: bilancio del progetto "Montagne covid free"

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, accompagnato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal vicepresidente Fabio Carosso, dall’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alla Protezione civile Marco Gabusi, domani alle ore sarà in visita nel centro vaccinale La Nuvola di Torino (via Ancona, 11/A), dove saranno in corso le vaccinazioni della fascia 12-15 anni.

Seguirà la presentazione dell’aggiornamento del Piano “Scuola sicura” della Regione Piemonte.