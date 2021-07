Riaperta sabato notte via degli Zuavi. Ora la conta dei danni al PalaBertinetti - FOTO E VIDEO

Sono andati avanti sino a sera inoltrata i lavori di sgombero e messa in sicurezza delle macerie del tetto del Pala Bertinetti, divelte dal forte vento nel pomeriggio di sabato e precipitate su via degli Zuavi.

Per tutto il pomeriggio i Vigili del Fuoco, i tecnici e il personale comunale si sono impegnati per liberare la strada e mettere in sicurezza la zona, come testimonia questo video, girato dal vice sindaco, Massimo Simion.

In serata è il primo cittadino, Andrea Corsaro, presente agli interventi di messa in sicurezza, a ringraziare quanti si sono prodigati nei lavori. «Un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area della palestra Bertinetti colpita dal maltempo - dice il sindaco - Abbiamo appena riaperto la viabilità e si è provveduto alla messa in sicurezza della palestra. La previsione di nuove perturbazioni nelle prossime ore ha costretto a una vera lotta contro il tempo. Tutti quelli che sono intervenuti, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Polizia locale, gli assessori e i dipendenti comunali, Alba Tetti e Asm sono stati davvero formidabili».

Nei prossimi giorni si procederà alla conta dei danni sull'impianto sportivo - danni purtroppo ingenti - e a determinare i tempi di ripristino della copertura.