Vaccinazione diretta per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni: documenti, sedi, orari

A partire da lunedì 26 luglio, le ragazze e i ragazzi di tutto il Piemonte che hanno tra 12 e 19 anni potranno farsi vaccinare con accesso diretto anche senza pre-adesione rivolgendosi agli hub vaccinali allestiti dalle varie Asl: per Vercelli Santa Chiara (tutti i giorni dalle 10 alle 12) e Borgosesia (teatro Pro loco) tutti i giorni dalle 10 alle 12.

La vaccinazione con accesso diretto sarà garantita compatibilmente con le disponibilità delle dosi e sarà consentita sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già registrato su www.IlPiemontetivaccina.it In quest’ultimo caso non sarà necessario cancellare la prenotazione/adesione, in quanto sarà il sistema a farlo in automatico dopo l’avvenuta vaccinazione.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili sempre su www.ilPiemontetivaccina.it ), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Dal momento che il vaccino attualmente autorizzato per la fascia 12-18 anni è Pfizer ed Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) ha approvato pochi giorni fa anche l’uso del vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni, prima di recarsi presso un hub è importante verificare che sia in fase di somministrazione quel giorno uno dei vaccini autorizzati per l’età interessata.