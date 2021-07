Trino ricorda Paolo Filippi, direttore della Rsa morto a 58 anni

"I tuoi insegnamenti saranno per noi guida e riferimento". E' la dedica incisa sulla targa con la quale, nella mattina di sabato, la Rsa Sant'Antornio Abate di Trino, ha intitolato l'aula magna alla memoria di Paolo Filippi, direttore della struttura, deceduto improvvisamente alcuni mesi fa. Parole che, con grande affetto, rendono omaggio alla memoria di un uomo che, per la struttura in cui lavorava, ha fatto davvero molto.

Filippi era stato consigliere comunale a Trino e presidente di centro sinistra della Provincia di Alessandria ma, soprattutto, era una persona stimata per le competenze professionali, la correttezza e le qualità umane.

«Questa mattina - segnala il sindaco Daniele Pane - ho avuto l’onore e il piacere di partecipare all’evento dell’intitolazione a Paolo Filippi dell’aula Magna presso la nostra RSA Sant’Antonio Abate. Paolo è stato il direttore della struttura sino al 4 aprile, giorno in cui all’improvviso è morto».

Pane, che con Filippi aveva un ottimo rapporto di collaborazione professionale, lo ricorda come «un uomo d’altri tempi. Una persona ricca di principi sani e sempre coerente nelle sue scelte anche quelle, a volte impopolari. Ho avuto il modo di conoscerlo anche oltre il rapporto lavorativo ed è stato un piacere e un onore per me, ho potuto imparare molto da lui e arrochire me stesso - dice il sindaco -. Ha retto le rendi dell’ente in momenti difficilissimi come quelli del Covid senza indietreggiare di un centimetro, con fermezza, capacità e umiltà uniche. Grazie Paolo per tutto, ti porterò sempre nel cuore è così farà la nostra città».