Amichevole Napoli-Pro Vercelli: i bianchi sotto di una rete dopo 45'

Primo tempo con il Napoli in vantaggio per una rete a zero.

Prima parte della gara con il Napoli, come era prevedibile, padrone del campo e Pro Vercelli costretta a difendersi.

Dopo un salvataggio sulla linea di Masi, e alcuni ottimi interventi di Tintori, la rete degli azzurri, al minuto 26: su angolo battuto da Mario Rui, Rrahmani fa la sponda per Osimhen che insacca.

Bella la reazione della Pro Vercelli, con Rolando che, quattro minuti dopo, si “beve” Koulibaly e impegna Contini.

Ma è Tintori a salvare la Pro dal raddoppio opponendosi, al minuto 36, a un tiro ravvicinato di Osimhen.

La Pro, insomma, ha subito, ma si è anche resa pericolosa in un paio di ripartenze.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (Folorunsho dal 18'), Lobotka; Politano, Ounas, Zedadka; Osimhen. A disposizione: Idasiak, Malcuit, Costa, Luperto, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zielinski, Petagna, Manolas, Gaetano. All. Spalletti.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Masi, Carosso; Clemente, Awua, Emmanuello, Iezzi, Crialese; Rolando, Comi. A disposizione: Gasparini, Raso, Vetri, Esposito, Erradi, Rodio, Sangiorgi, Romairone, Rizzo, Samarxhi, Della Morte, Jukaj, Bedetti. All. Scienza.