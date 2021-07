A Napoli: sconfitta di misura. La soddisfazione di Scienza

Amichevole Napoli-Pro Vercelli. Vince la squadra di Spalletti, ma solo con un gol di scarto (siglato al 26': su angolo battuto da Mario Rui, sponda di Rrahmani per Osimhen che insacca.)

Gara comunque a senso unico, con il Napoli padrone del campo, ma la squadra di Scienza, oltre a difendersi con i denti, ha impensierito la difesa azzurra in diverse occasioni.

Mister Scienza ha schierato questa formazione:

Tintori; Auriletto, Masi, Carosso; Clemente, Awua, Emmanuello, Iezzi, Crialese; Rolando, Comi. Nella ripresa sono entrati: Erradi, Esposito, Romairone, Rizzo e Vetri. Nei minuti finali, spazio anche per Jukaj, Rodio e Bedetti.

Soddisfatto il tecnico alla fine del match: “È stata un'esercitazione difensiva straordinaria. Siamo stati bravi a contenere le loro sfuriate, la prima mezz'ora il Napoli è stato “feroce”, avrebbe messo in difficoltà anche squadre di B e di A. Abbiamo accettato l'uomo contro uomo in fase difensiva, ed è stato un ottimo test. Succederà anche in campionato, ma se sapremo difendere come oggi magari ci prenderemo qualche soddisfazione nelle ripartenze, anche perché non ci ritroveremo davanti gente come Koulibaly”