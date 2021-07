A Torino si studia il vaccino cubano "anti-varianti": test in corso all'Amedeo di Savoia

Torino sempre più legata a Cuba , anche nella lotta al Covid. Dopo l'invio dei sanitari della Brigata Hanry Reeve infatti, l'Asl di Torino sta studiando l'efficacia del vaccino cubano Soberana plus sulle varianti del Coronavirus.

I test sono in corso all'Amedeo di Savoia, la clinica di malattie infettive guidata da Giovanni Di Perri. L'obiettivo è valutare il vaccino sulle varianti, che più preoccupano. "Stiamo valutando su culture cellulari in vitro delle diverse varianti virali la capacità dei vaccini cubani di contrastare il virus" spiega Valeria Ghisetti, direttrice del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Asl Città di Torino.