Week end di musica, teatro e divertimento

Tutto esaurito per il concerto di questa sera, venerdì 23 luglio, “In viaggio con i Beatles”, nel contesto della rassegna “Metti una sera… a Vercelli”, che si svolgerà nel chiostro di San Pietro Martire, alle 21. Al pianoforte Luigi Ranghino, alla voce Simona Severini.

Un viaggio musicale alla scoperta (o ri-scoperta) dei Beatles. La band che in meno di una decade ha cambiato la storia della musica. A fianco dei grandi classici come “Let it be”, “Hey Jude”, “Yesterday”, “Something”, “Blackbird”, “The long and winding road” e altri, troviamo brani meno conosciuti come “Mother nature's song”, “For no one”, “Here there and everywhere”. Meno conosciuti ma non per questo meno importanti e che danno la giusta dimensione della loro estesa e varia produzione che ha reso i Beatles un fenomeno senza età. In un atmosfera raccolta, la rilettura del Duo, con arrangiamenti originali, ne esalta l’eterna bellezza.

Sabato sera, 24 luglio, alle 21, in piazza Antico Ospedale, sarà la volta di “L’uomo dal fiore in Bocca”, atto unico di Luigi Pirandello con Lucrezia Lante della Rovere.

“Basta scambiarsi un bacio per sentire lo stesso gusto della vita? Basta avvicinare le labbra al proprio amore per sentirne il sapore? Basta sciacquarsi la bocca con il presente per non sentire più il sapore persistente del passato? La vita è ingorda, non ti lascia che i resti da assaporare. Ci sono ricordi il cui gusto rimane tutta la vita e non c’è spazio per altro. Solo per l’immaginazione. E a Lei, la Donna Vestita di Nero, la moglie dell’Uomo dal Fiore in Bocca, è l’unica cosa che è rimasta “attaccarsi così, con l’immaginazione alla vita”.

Biglietti disponibili presso il Teatro Civico, sabato sera dalle 18.00 alle 21.00.

Domenica sera, 25 luglio, alle 21, in piazza Antico Ospedale, I PanPers un duo comico di attori, cabarettisti e cantanti composto da Andrea Pisani (Torino, 17 maggio 1987) e Luca Peracino (Malta, 25 ottobre 1987). Il loro successo è partito nel 2009 grazie a Colorado, e al film uscito il 2013 ovvero Fuga di cervelli per la regia di Paolo Ruffini. Inoltre condividono un canale YouTube dal nome PanPersTube © (1,1 milioni di iscritti) dove sono diventati celebri con la serie "Ci sono i PanPers".

Spettacolo gratuito. È possibile presentarsi la sera stessa un’ora prima dell’inizio, si potrà partecipare all’evento con assegnazione del posto, fino ad esaurimento disponibilità.

Intanto sta per prendere il via la prevendita per il concerto di Max Pezzali - Max 90 Llive in programma il primo settembre in piazza Antico Ospedale: i biglietti saranno disponibili da martedì 27 luglio, a partire dalle ore 15, fino al 31 luglio da Dosio Music di via Verdi (con orario 10 – 12.30 e 16 – 19, lunedì 16 - 19). Nel mese di agosto tutti i martedì e i giovedì dalle 17 alle 19 alla biglietteria del Teatro Civico in via Monte di Pietà; dal 27 luglio su Ticket One.