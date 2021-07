Criptovalute: la Banca Centrale Europea lancia un nuovo progetto

Novità molto importanti quelle che arrivano da parte della BCE, che sicuramente potranno interessare notevolmente anche tutti coloro che sono soliti investire e acquistare criptovalute , visto che è stata approvato il progetto legato all’euro digitale, anche se siamo chiaramente ancora alle prime battute.

Infatti, in seguito a un consiglio direttivo che non ha riguardato per una volta la politica monetaria, a cui ha preso parte anche il presidente dell’EuroGruppo, ovvero Pascal Donohue, è stato abbastanza chiaro come il progetto dell’euro digitale stia prendendo davvero piede.

Come detto, per il momento ci troviamo solo ed esclusivamente nella fase esplorativa, ma l’appoggio anche di Donohoue è molto importante, come ha avuto modo di ammettere anche il presidente della Bce, ovvero Christine Lagarde, che in recenti dichiarazioni ha fatto riferimento agli ottimi risultati legati a tale scelta che si sono avuti nel corso delle consultazioni non solo con semplici cittadini, ma anche con gruppi di professionisti, oltre che all’intento di specifici test di carattere sperimentale.

Quanto durerà la fase di indagine

Nel corso degli ultimi tempi si sta parlando con sempre maggiore insistenza della fase di indagine che, come è stato evidenziato da parte della Banca Centrale Europea, avrà come scopo principale quello di individuare la soluzione più efficace ed efficiente nei confronti di aspetti molto importanti e decisivi, sopratutto in riferimento alla progettazione, ma anche a riguardo della distribuzione.

Un euro interamente digitale, come è stato ben sottolineato da parte dell’Eurotower, deve avere la capacità e le caratteristiche per garantire il soddisfacimento di tutte le varie necessità dei cittadini a livello del Vecchio Continente. Al contempo, deve essere certamente in grado pure di fornire adeguata prevenzione nei confronti di ogni tipo di attività di carattere illecito, evitando anche che tutto questo possa avere un’influenza negativa sia sulla stabilità finanziaria dell’Unione Europea che sulla politica monetaria messa in atto dalle istituzioni.

Ad ogni modo, tutte queste considerazioni non stanno in alcun modo, a quanto pare, condizionando le discussioni, che riprendono nel tentativo di giungere a una futura conclusione in riferimento alla possibilità di emettere un euro digitale. Dalle prime sensazioni, però, sembra piuttosto chiaro che ci troviamo ancora in una fase sperimentale e prematura in merito qualsiasi tipo di decisione definitiva. Non bisogna dimenticare, però, come un euro digitale andrebbe a integrare il contante, senza però fare da sostituto.

A cosa serve la fase di indagine

Questa fase ha come obiettivo numero uno quello di approfondire tutto ciò che riguarda l’impatto che potrebbe avere un euro digitale se dovesse effettivamente essere lanciato sul mercato. Siamo, come detto in una fase molto delicata, visto che si deve capire anche come si possano creare quelle infrastrutture e progetti che siano in grado di garantire adeguata salvaguardia alla privacy, evitando qualsiasi tipo di pericolo in riferimento ai cittadini che fanno parte della zona Euro, ma anche agli intermediari e più in generale a tutta l’economia del Vecchio Continente.

Quindi, sarà molto importante l’opera che verrà svolta da parte del gruppo consultivo per il mercato, che dovrà ovviamente valutare con grande attenzione i potenziali utenti, ma pure i distributori, in riferimento a un futuro in cui potrebbe circolare un euro digitale.

Le opinioni a cui si giungerà al termine della fase di indagine passeranno anche dall’Euro Retail Payments Board. Non solo, visto che tale fase potrà contare anche sul grande lavoro che è stato portato a termine nel corso degli ultimi nove mesi in ottica sperimentale da parte della Banca Centrale Europea, così come da tante importanti e rinomate banche nazionali, in modo particolare coinvolgendo anche istituzioni del settore accademico e di quello privato.