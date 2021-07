Tragedia sul Monte Mars: escursionista precipita per 150 metri e muore

Aggiornamento delle 18

Sono in corso le operazioni di recupero del corpo senza vita dell'escursionista precipitato nel primo pomeriggio di oggi sul monte Mars, nel lato sud. La vittima è un 55enne di Asti, caduto in un crepaccio di 150 metri.

Con lui era presente un amico, un 61enne di Occhieppo Inferiore che ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Al momento la salma non è ancora stata recuperata, finita in un punto che rende difficoltoso il recupero da parte dell'elisoccorso per la presenza di consistenti banchi di nebbia.

Il fatto

Dramma sulle montagne biellesi. Dalle prime informazioni in nostro possesso sembra che un uomo sia precipitato da una parete del Monte Mars: l’escursionista si trovava in compagnia di altri amici quando si è consumata la tragedia. Le cause della caduta sono ancora da accertare.

L’incidente si è verificato poco prima delle 14 di oggi, 23 luglio. Sul posto si è portato il Soccorso Alpino e l’elisoccorso per il recupero della salma. A Oropa, intanto, si sono portati i Carabinieri e il personale del 118.