In ricordo del piccolo Tommaso

Una poltrona per l'allattamento, da destinare al reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. A donarla, nel corso di una breve cerimonia, sono stati i familiari del piccolo Tommaso Musazzo, neonato deceduto lo scorso febbraio a pochi giorni dalla nascita per una rara patologia genetica.

La famiglia del piccolo, che era stato fatto venire alla luce al Sant'Andrea, in una situazione di urgenza e che poi era purtroppo spirato all'ospedale Maggiore di Novara, ha voluto ricordarlo con un gesto particolarmente significativo, che ha molto colpito la direzione dell'Asl e tutto il reparto di Pediatria.

«L'Asl Vercelli ringrazia la famiglia di Tommaso e in particolare la mamma Alessia per questo dono», si legge in una nota dell'Azienda.