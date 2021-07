Bianzè, un premio per i migliori

Bianzè - Sono stati 9 gli studenti meritevoli che lo scorso sabato 17 luglio hanno ricevuto un “premio” per l’impegno e la dedizione mostrata: per il secondo anno consecutivo, infatti, l’amministrazione comunale ha istituito una borsa di studio per quegli alunni delle tre classi finali della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I°, che si sono distinti per particolari meriti scolastici.

“L’anno scolastico appena trascorso è stato faticoso, caratterizzato da un periodo di lockdown e dall’ incubo della quarantena – spiega il sindaco Carlo Bailo - ma nonostante tutto, i ragazzi hanno tenuto duro e si sono comunque dati da fare, quindi ci è sembrato doveroso premiare colore che, nonostante mille difficoltà, sono riusciti ad ottenere eccellenti risultati scolastici”.

Grande l’emozione che si percepiva durante la cerimonia di consegna, avvenuta sabato 17 Luglio scorso nella Sala consigliare. Su indicazione dell’Istituto comprensivo e delle insegnanti, sono quindi stati premiati per la Scuola Primaria: Hou Yixin per la classe 3°, Adele Gili, Margherita Graglia e Marian Noemi Venturin per la classe 4° e Maria Giulia Turcas per la classe 5°. Mentre per La Scuola Secondaria hanno ricevuto il premio: Elia Ottaviano Schiroli per la classe 1°, Matteo Picco per la classe 2° e Filippo Bobba e Marco Travini per la classe 3°. Alla cerimonia erano presenti, oltre agli studenti premiati e le famiglie, la professoressa Grua e la maestra Iatomasi, in rappresentanza della Dirigente, le insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I°. A premiare gli studenti, il Sindaco, Carlo Bailo e tutta la sua Giunta, il quale ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza dello studio e dell’impegno scolastico, esaltando la meritocrazia, cosa non sempre così popolare nel paese in cui viviamo. La consigliera Gianna Salussolia ha inoltre premiato anche le classi 1° e 2° della scuola primaria che hanno realizzato dei disegni ispirati all’iniziativa “ Disegna Bianzè ”.

“La borsa di studio è sicuramente un fiore all’occhiello per l’amministrazione comunale e la Scuola di Bianzè, perché pensiamo che studiare e impegnarsi sia importante per gettare le basi del proprio futuro – conclude Bailo, promettendo infine - così anche per il prossimo anno scolastico aspettiamo tanti studenti meritevoli da premiare e……. la tradizione continua”.