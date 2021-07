Piazza Cavour, tessera sanitaria per entrare nei nuovi servizi igienici

Sono stati rinnovati completamente e riqualificati i servizi igienici pubblici di piazza Cavour. Un intervento che era sollecitato da tempo per le condizioni decisamente indecorose in cui versava il "diurno" e una richiesta della quale si era fatto promotore il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Romano Lavarino.

L'intervento, oltre al rifacimento dei servizi, ha portato una novità significativa: l'apertura della porta di accesso ora avviene automaticamente attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria.

Un sistema per garantire orari di apertura più elastici ma anche un maggiore controllo sui servizi stessi.