Green pass per musei e ristoranti (ma non per i centri commerciali) e nuovi parametri per il cambio di colore

Una nota fondamentale per milioni di famiglie è che le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute: insomma chi ha un bambino con meno di 12 anni non dovrà sottoporlo a tampone per fargli visitare una mostra o mandarlo in piscina o portarlo a mangiare una pizza.