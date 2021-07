Impegno per Santhià: al via gli incontri con associazioni e categorie produttive

Sono partiti lo scorso mercoledì, il 14 luglio, gli incontri voluti dalla lista civica Impegno per Santhià, guidata dalla candidata sindaco Angela Ariotti, con le associazioni cittadine, i professionisti e tutti gli stakeholders del territorio, per la costruzione di un programma condiviso.

«Saranno giornate serrate di incontri, che richiederanno l’impegno e l’attenzione miei e di tutti i componenti della nostra squadra - dice Angela Ariotti -. Ma d’altro canto prima di chiudere un programma non si possono non incontrare i protagonisti del nostro territorio, condividere con loro le nostre idee, accogliere consigli e perché no, anche critiche se arriveranno».

Dopo le associazioni culturali sarà la volta di quelle di volontariato sociale, le sportive e quelle che si occupano di ambiente. Verranno anche coinvolti i professionisti che lavorano sul nostro territorio, i commercianti e chi opera nelle professioni sanitarie. Continueremo a essere presenti al mercato del martedì e per le vie del centro cittadino, perché il nostro scopo principale è incontrare e condividere con i più le nostre idee, parlando vis a vis senza troppi proclami.