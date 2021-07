uBroker partner del ‘Vertigo Festival Beer’ di Pianezza

‘uBroker Srl’, prima realtà d’impresa italiana ad aver azzerato le bollette di luce e gas, prosegue con successo nel proprio cammino di sostegno a iniziative filantropiche e di mecenatismo culturale.

L’azienda fondata nel 2015 da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, da sempre attenta alle nuove povertà e alle esigenze del territorio, sarà nuovamente partner del ‘Vertigo Festival Beer’ presso l’area spettacoli di Via Torino 29/B a Pianezza (Tel. 011 2425792), che andrà in scena dal 23 al 31 luglio 2021.

Otto giorni di grandi eventi fra musica e cabaret con un cartellone ricco di appuntamenti di prestigio che prevede, in ordine cronologico

‘The Royal Band – Queen Tribute (23/07)

Gran Galà di Cabaret (24/07)

El Tren del Sabor – Serata Tributo alla musica cubana (25/07)

l’ex Pooh Dodi Battaglia (26/07, Open Act: Questo Strano Mondo-Tributo Pooh)

Standing Ovation (Tributo Vasco Rossi) & Andrea Cucchia Innesto (27/07)

Stef Burns League (28/07, Open Act: Six Blade Band – Dire Straits Tribute)

Federico Poggipollini (29/07)

Gallo Team (30/07)

Dobermann più I-Dea (& Friends)

“Il ritorno degli eventi live costituisce uno dei primi segnali di voglia di normalità di un’Italia pronta a risorgere migliore di prima dalle ceneri della pandemia ancora in corso”, esordisce Cristiano Bilucaglia, fondatore del progetto Zero.

“Noi di ‘uBroker’ crediamo da sempre nella valorizzazione delle risorse umane. E la cultura, il sano divertimento, sono i vettori migliori con cui incentivare e premiare chi fa parte meritatamente della nostra squadra. Motivo per cui, come azienda, abbiamo acquistato un pacchetto di 30 posti da omaggiare ai nostri dipendenti per lo spettacolo ‘Gran Galà di cabaret’ che si terrà sabato 24 Luglio sera. Un modo per condividere un momento di aggregazione fra sorrisi e compagnia”, spiega il Presidente di ‘uBroker Srl’.

Che riprende: “Quello con Andrea Carbonara, valente ristoratore pianezzese, e con gli amici del ‘Vertigo’, è un sodalizio che prosegue felicemente da anni. Già nel 2018 ho creduto nella loro rassegna estiva, dando vita allo ‘Zero Festival Beer’, dal nome del progetto Zero che consente di azzerare le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse. Nel dicembre 2020, in occasione delle festività natalizie, con l’amico Andrea abbiamo ideato ‘Risate per cena’, il primo comic delivery italiano che portava a casa delle persone, oltre a dell’ottimo cibo, anche uno spettacolo di cabaret con grandi nomi visibile gratuitamente attraverso la piattaforma Zoom. Un modo concreto per sostenere la ristorazione, tra i settori più colpiti dagli effetti del Covid-19, regalando allegria e speranza in un momento storico fra i più difficili della vita del Paese. Crediamo che il futuro dell’Italia passi anche attraverso nuove forme di incentivo al settore spettacoli, determinante per l’economia e il traino del turismo nazionali”, conclude soddisfatto Cristiano Bilucaglia.

Tutte le informazioni disponibili sul sito vertigospettacoli.it.