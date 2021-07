Muschin Festival: saldi sotto le stelle, visite guidate, incontri letterari

Sarà la seconda edizione di “Crescentino sotto le stelle” l’evento clou del prossimo fine settimana di festa in Città. In programma sabato 24 luglio, la lunga notte crescentinese prenderà il via intorno alle 17 con i negozi che rimarranno aperti fino a mezzanotte con sconti, promozioni e offerte speciali. Poi bancarelle, stand di associazioni e volontariato, appuntamenti enogastronomici proposti dai bar e ristoranti del centro storico, attrazioni musicali e la giostra per bambini in piazza Vische.

Tra le novità anche un tour guidato gratuito, per la prima volta realizzato in notturna, che prenderà il via intorno alle 21 in piazza Caretto, davanti al Palazzo Municipale. La prima tappa sarà alla Confraternita di San Giuseppe in occasione dell’anno giubilare dedicato al santo protettore dei falegnami, per poi dirigersi lungo la cerchia dei viali cittadini in cui si racconterà la vita ai tempi del tracciato delle mura della piazzaforte, degli antichi lavatoi, ma anche delle secolari alberature. L’ultima sosta prima del rientro in piazza del Comune sarà a Villa Tournon e all’omonimo parco, importante polmone verde cittadino. Per partecipare alla visita guidata, della durata di circa due ore, è necessario prenotarsi chiamando il numero 3355925925. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la locale delegazione Ascom e con la Compagnia delle Botteghe.

Il “Muschin Festival: un’estate di eventi in risaia” partirà comunque già il venerdì sera 23 luglio con un altro importante appuntamento del Summer Book Festival, la rassegna letteraria organizzata in collaborazione con Grappolo di Libri di Acqui Terme e la Biblioteca Civica Degregoriana. La serata sarà dedicata ad un giovane autore crescentinese, Marco Caldera, che presenterà il suo ultimo thriller erotico “Istinto Predatore” e sarà affiancato da Valeria Corciolani in uscita con un giallo ironico per Rizzoli e Bruno Volpi con un giallo cittadino, un modo alternativo proposto dall’istrionico Piero Spotti per analizzare le varie sfumature della scrittura dei cosiddetti giallisti.

Sempre operativa tutti i giorni della settimana, in piazza Vische, la Base Spaziale di Paperino della ditta Zorzi che divertirà i piccoli da zero a dieci anni con l’appuntamento “Bimbi in giostra sotto la Torre”.