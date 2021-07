Marco Berry e Max Pezzali gli ospiti a sorpresa dell'estate vercellese

Max Pezzali e Marco Berry. Sono due nomi di primo piano del panorama artistico italiano gli ospiti a sorpresa della serie di eventi "Metti una sera a Vercelli", organizzati dal Comune nell'area dell'Antico Ospedale.

Berry sarà in scena il 15 agosto con uno spettacolo dedicato a Houdinì, che il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore agli Eventi, Mimmo Sabatino hanno presentato nel corso dl una conferenza stampa lunedì mattina. Lo spettacolo di Berry gratuito ed è consigliata la prenotazione entro le 13 del 13 agosto a eventi@comune.vercelli.it.

Il 1° settembre, invece, il tour nazionale di Max Pezzali farà tappa nella piazza dell'Antico Ospedale: per il concerto sono disponibili 820 posti, in modo da garantire il rispetto delle misure anti-covid. I biglietti saranno in vendita dal 27 al 31 luglio da Dosio Music, mentre nel mese di agosto tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 19 alla biglietteria del Teatro Civico. Dal 27 sono inoltre acquistabili anche su Ticket One o su Viva Ticket.