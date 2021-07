Vaccinazione covid: aperte le adesioni per la fascia 12-15 anni

Da oggi, lunedì 19 luglio, partono in Piemonte le adesioni per la vaccinazione dei 12-15enni non fragili. Complessivamente, in regione, sono 154.500 i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni.

Si può aderire sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, oppure rivolgendosi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale. Una volta raccolte le prime adesioni, partiranno le vaccinazioni.

Intanto, nella prima settimana di adesione, sono state 300, su una platea complessiva di 1.500 (dunque circa un quinto), le adesioni dei soggetti fragili appartenenti a questa fascia d’età. Al momento tra i fragili hanno aderito in 300 e 123 sono stati già vaccinati.

Nel corso della settimana, sono proseguite vaccinazioni e richiami: dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.391.280 dosi; nell'ultima settimana l'attività vaccinale ha riguardato soprattutto i richiami, con una netta prevalenza di questi ultimi rispetto alla somministrazione di prime dosi. A titolo esemplificativo - ma con piccoli scostamenti i rapporti sono uguali - nella giornata di domenica sono state inoculate 33.145 dosi di vaccino contro il Covid: a 29.207 persone è stata somministrata la seconda dose; venerdì 16 luglio su 42.131 le persone vaccinate, 37.970 hanno ricevuto la seconda dose.

Secondo vaccinipertutti, app sperimentale non ufficiale che stima i tempi di avanzamento della campagna di vaccinazione sulla base dei dati messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, a questo ritmo il Piemonte raggiungerà la cosiddetta immunità di gregge - ovvero una copertura vaccinale che riguardi il 70% della popolazione - tra oltre un mese, il 26 agosto. Una data che colloca le regione in fascia alta, ma lontana dalla Lombardia che sarà la prima a raggiungere il traguardo il 14 agosto.