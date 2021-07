Dopo 30 anni, don Ezio Caretti lascia Borgosesia

Dopo 30 anni di servizio pastorale alla guida della parrocchia di Borgosesia, don Ezio Caretti lascia l'incarico per raggiunti limiti di età. Dal prossimo 1 ottobre si trasferirà a Borgomanero per occuparsi, in particolare, dei malati dell’ospedale cittadino.

Nella città valsesiana era arrivati nel 1991, come parroco di San Pietro e Paolo e poi, via via, delle altre parrocchie delle frazioni che, per l'avanzare dell'età dei sacerdoti e per la carenza di nuove vocazioni, erano rimaste scoperte: Aranco, Zuccaro, Vanzone-Rozzo, Bettole, Agnona, Foresto, Isolella e infine anche Plello. Al tempo stesso il sacerdote si era impegnato nell'insegnamento in Seminario e Novara e aveva assunto l'incarico di vicario territoriale per la Valsesia e di moderatore dell'unità pastorale. Una disponibilità a tutto tondo, come ricorda il vescovo Franco Giulio Brambilla nella lettera inviata ai borgosesiani.

A don Caretti subentrerà don Gianluigi Cerutti, 61 anni, attuale vicario episcopale per il clero e la vita consacrata della diocesi di Novara.

"Ho letto poco fa il comunicato della Curia che annuncia dopo trent'anni l'avvicendamento del nostro parroco, don Ezio Caretti con fon Gianluigi Cerutti - commenta il sindaco, Paolo Tiramani - . A don Ezio vanno i miei migliori auguri per il nuovo incarico e la gratitudine per quanto fatto in questi tantissimi anni nella nostra città, al servizio di tutti, con garbo e umiltà. A don Gianluigi il benvenuto. Nei prossimi giorni incontrerò entrambi".