Via Dante, il civico 95 è di nuovo una discarica. Simion: "Situazione intollerabile"

Dopo la rimozione di montagne di rifiuti e sporcizia effettuata negli ultimi due anni da parte del Comune di Vercelli, le case popolari di via Dante 95 continuano a fare i conti con vecchi problemi dell’immondizia.

Cortili condominiali usati come deposito di rifiuti più o meno ingombranti e poi abbandonati in strada a due passi dalla Basilica di Sant’Andrea, dalla chiesa della Madonna degli Infermi, dall’Arca, dallo spazio culturale dell’Antico Ospedale e di San Pietro Martire.

Diversi inquilini sono abusivi e considerano quello spazio “terra di nessuno”, convinti che per le istituzioni “non ce n’è”, in quanto “padroni di niente” e “schiavi di nessuno”, come si legge in alcune frasi scritte sul portone di ingresso al civico 95.

"Un altro modo per esprimere il mancato rispetto delle regole - rileva il vicesindaco Massimo Simion, che aveva personalmente seguito i lavori di pulizia dell'area - . È una situazione che si verifica quotidianamente e sta diventando insopportabile, non solo per i residenti e i commercianti, ma anche per i non residenti in visita a Vercelli. È assolutamente prioritario risolvere il problema in tempi rapidi attraverso un piano di azione e controlli mirati, in collaborazione con ATC Piemonte Nord. Dovrà prevalere il valore del rispetto, perché i cittadini “per bene” non possono essere considerati di serie B".