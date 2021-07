Skating Vercelli: per Greta Giolo oro al trofeo nazionale Aics

Vercelli, terra di innumerevoli talenti sportivi, in tanti sport magari poveri di soddisfazioni economiche, ma grandi nei risultati morali, culturali, sociali.

E’ il caso del pattinaggio artistico a rotelle, una disciplina certo faticosa e impegnativa, ma che riesce a entusiasmare e a coinvolgere i suoi protagonisti, una prerogativa questa che merita di essere conosciuta a dovere, come merita di essere conosciuta una valida rappresentante di questo bellissimo sport, Greta Giolo, classe 2012.

Questa valida atleta, ha conquistato un’ottima medaglia d’oro nella categoria Pulcini Basic femminile, nella fase del Trofeo Nazionale Aics Piemonte 2021, organizzata a Novara nel centro sportivo Pala Dal Lago.

La pattinatrice vercellese, ha sfoggiato molta grinta e convinzione, dimostrando serenità in gara.

L’ottima prestazione realizzata da questa fantastica pattinatrice, non ha stupito i tecnici che quotidianamente la seguono, la voglia di lavorare sodo e il tanto impegno dimostrati negli allenamenti non potevano portarla che a questi risultati… una trasferta e una bellissima emozione da ricordare, per Greta.