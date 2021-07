Incontro con Lollobrigida, capogruppo alla Camera di FdI

Incontro tra Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, e il mondo agricolo e imprenditoriale vercellese. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio, Lollobrigida sarà al Principato di Lucedio, alle 18,30 per incontrare i giornalisti e i rappresentanti del tessuto imprenditoriale locale e parlare di agricoltura e turismo. Al termine è previsto l’incontro con i militanti e i simpatizzanti. Concluso l’appuntamento vercellese, Lollobrigida si sposterà verso Novara per raggiungere l'Hockey in viale Buonarroti 1/C alle ore 21.