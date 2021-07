In scena a Trino "Aleramo. Marchesi si nasce"

Si intitola "Aleramo. Marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque" lo spettacolo che viene portato in scena domenica 18 luglio alle 21 al Teatro Civico di Trino.

La produzione, firmata dall'Associazione Culturale Orizzonte - CasaGrassi e dal Circolo Marchesi del Monferrato - Emiliana Conti prende spunto da una leggenda scritta nel 1400 da Fra’ Jacopo d’Acqui, che narra in chiave eroica la nascita del Marchesato del Monferrato e del fondatore Aleramo.

E’ una leggenda, la realtà è vaga e poco documentata ma è ben diversa.

L’idea è stata quella di creare uno spettacolo divertente, che tra storia e leggenda ripercorra le vicende, tra alti e bassi, del personaggio Aleramo, dissacrandone l’immagine eroica e cercando di far emergere quegli aspetti umani e universali suoi e dei personaggi della corte imperiale che gli ruotano intorno, creando uno spettacolo esilarante che porti in evidenza le umane debolezze, tipiche degli uomini di ogni tempo, nelle quali il pubblico possa riconoscersi.

Pur utilizzando i costumi caratteristici dei personaggi dell’epoca, le scenografie e le ambientazioni, seppur concettuali e minimaliste, portano in una situazione più onirica che reale, in cui i personaggi si muovono tra scene e narrazioni, tra storia e contemporaneità.

Non mancano, seppure in una visione globale divertente, momenti più profondi di riflessione.

L’interpretazione dei vari personaggi, tra i quali Aleramo, Adelasia, Imperatori e Imperatrici, ecc., è affidata a Monica Massone, Paolo La Farina e Michela Marenco.

Lo spettacolo presenta una scenografia essenziale ma di impatto suggestivo: a scorci di muri di castelli medievali si affiancano strutture di alberi stilizzati opere di arte contemporanea dell’artista Nicola Spezzano, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Il tutto è esaltato da un uso emotivo di luci e suoni.

L’idea discende della necessità di superare il senso di isolamento creato dalla pandemia sanitaria e di consentire agli appassionati di storia locale di riavvicinarsi alla cultura del proprio territorio senza dover sopportare estenuanti spostamenti logistici; ecco che il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, avvalendosi della grande professionalità di Monica, Paolo, Benedetto e Michela, ha intrapreso la rassegna “Teatro e storia a casa tua”, proponendo lo spettacolo teatrale in numerosi comuni del Monferrato.

La prima è andata in scena a Casale Monferrato, e da qui abbiamo trovato energia per un tour entusiasmante, capace di divertire ma, soprattutto, di regalare cibo per la mente.

Prenotazioni: 3489117837.