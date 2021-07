Torna il "Giretto in Bicicletta"

Per quest'anno - al momento - sarà l'unico appuntamento della stagione. Ma è un piccolo segnale della voglia di riprendersi un po' di normalità.

Questa sera, giovedì 15 luglio, Santhià ripropone il "Giretto in bicicletta" fortunato appuntamento, fino a prima della pandemia, per unire un'occasione di socialità con la possibilità di fare movimento.

Il ritrovo è alle 20.30, con partenza alle 20.45 da piazza Aldo Moro: «dopo una lunga interruzione legata all'emergenza sanitaria che ha vietato la possibilità di potersi incontrare, torna giovedì uno degli appuntamenti tanto amato dai santhiatesi», spiega il sindaco Angelo Cappuccio.

L'appuntamento è aperto a tutti e non occorre prenotazione: basta presentarsi in sella alla due ruote per un giro tra le stradine di città e campagna.