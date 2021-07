Udc Vercelli: i primi nomi del comitato provinciale

Primo incontro per iscritti e simpatizzanti dell’Udc. Al Modohotel sono intervenuti Il presidente regionale Paolo Greco Lucchina, il commissario provinciale Luca Pedrale e il candidato Udc-Forza Italia per le elezioni comunali di Torino Salvino Ippolito.

Ha introdotto i lavori proprio Pedrale sottolineando la possibilità dell’Udc vercellese e valsesiana «di diventare il polo dei moderati, dei cattolici, dei liberali e dei riformisti. L’ Unione di Centro è aperta anche alle persone e alle forze laiche e non solo di tradizione cristiana». In una nota stampa, Pedrale sottolinea come «l’ apertura dell’Udc alle categorie economiche, sociali, culturali del volontariato, del sindacato, delle associazioni (alcune presenti alla riunione) per attivare quel civismo popolare per far diventare sempre più l’Udc il partito della gente».

Il presidente regionale Greco Lucchina ha invece ribadito «la nascita entro le elezioni politiche del 2023 del nuovo partito con Lega, Forza Italia e Udc. L’operazione politica avrà - ha specificato - dei passaggi graduali perché non sia una fusione a freddo ma un’operazione condivisa sul territorio e dall’elettorato dei tre partiti attuali.I primi esempi di fusione sono le liste uniche Udc-Forza Italia alle prossime elezioni comunali di Torino e Novara in ottobre prossimo».

Al termine della riunione sono stati nominati dal commissario Pedrale i primi componenti del Comitato Provinciale: Giuseppe Cannata che seguirà il Dipartimento Sanità e Cultura, Piero Cortesi, Samantha Aietti, Marinella Bussetti, Armando Apice, Salvatore Alaimo, Valter Ganzaroli, Gianni De Martini, Kolaj Dila, Graziella Curti, Emma Camagna, Piero Miglioranza ed Antonio Romano. Chi vorrà far parte del Comitato ed avere la direzione dei Dipartimenti potrà contattare il commissario Pedrale.