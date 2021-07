Casa di Riposo Sant'Anna: si insedia il nuovo CdA

Si insedia domani, venerdì 16 luglio, il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo Sant’Anna di Borgosesia, a seguito delle dimissioni del presidente Pierluigi Moretta motivate dalla nuova prestigiosa nomina nel Cda della Fondazione CRV.

A seguito delle dimissioni di Moretta e degli altri quattro componenti del Consiglio, il Comune ha provveduto ad espletare tutte le pratiche per la sostituzione: sul sito della Casa di Riposo e del Comune di Borgosesia è stata pubblicata la richiesta di manifestazione d’interesse alla quale hanno risposto 5 candidati, tutti in possesso dei requisiti necessari per svolgere il ruolo indicato, che costituiranno il nuovo CDA della Casa di Riposo.

Commosso il saluto dell’ingegner Pierluigi Moretta, che lascia l’incarico dopo 22 anni: «Conservo ricordi stupendi di questa lunga esperienza – commenta – che ritengo unica e irrinunciabile, durante la quale sono nati veri e propri sentimenti di affetto con gli ospiti e durante la quale ho avuto modo di verificare personalmente il grande valore delle persone che lavorano nel settore pubblico a tutti i livelli amministrativi, dal Comune alla Provincia fino alla Regione: ho sempre trovato interlocutori competenti, motivati, estremamente responsabili. Lasciando questo incarico desidero ringraziare tutte le amministrazioni che mi hanno dato fiducia in questi 22 anni – conclude Pierluigi Moretta – ed esprimo un ringraziamento sentito e affettuoso a tutto il personale della Casa di Riposo, ed in particolare allo staff direttivo, per la grande collaborazione e lo spirito di sacrificio sempre dimostrato».

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da: Paolo Moretti, commercialista, socio fondatore dell’Associazione Agape di Borgosesia e presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Vercelli dal 2017 al 2020; Domenico Ginex, avvocato, membro del Consiglio della Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma e già componente del Cda Fondazione Casa di Riposo Berardo e del Cda Casa di Riposo di Valduggia; Dario Pavanello, dirigente aziendale, laureato in Scienze dell’Amministrazione; Rosanna Salvoldi, tecnico delle attività alberghiere, già assessore allo sport ed eventi del Comune di Balmuccia, Vvolontaria della CRI di Borgosesia, consigliera del FAI e presidente del Soroptimist Club Valsesia 2019-2021; Manuel Avoscan, laureato in Scienze Infermieristiche e diplomato in Osteopatia, dipendente del Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgomanero e consigliere uscente del Cda di Sant’Anna.

A questo gruppo, che a breve esprimerà il proprio presidente, va un accorato consiglio da parte di Pierluigi Moretta: «Voglio trasmettere ai nuovi amministratori il monito che ricevetti io quando mi insediati: per amministrare una casa di riposo, disse lo storico segretario, non basta saper gestire i numeri, occorre voler bene agli ospiti e alla struttura. Questo è fondamentale, io l’ho messo in pratica sempre, in questi 22 anni il “voler bene” è stato il filo conduttore del mio impegno e mi auguro sarà anche quello dei miei successori».

A Moretta va la riconoscenza di tutta la comunità borgosesiana, espressa dal sindaco Paolo Tiramani: «L’ingegner Moretta è stato un presidente di grande valore, che ha saputo gestire la Casa di Riposo con oculatezza unita a grande umanità, tanto da renderla una delle strutture più efficienti del territorio. La sua competenza amministrativa, unita ad una sensibilità personale non comune, hanno fatto di lui un grande amministratore al quale va la gratitudine mia e di tutti coloro che hanno conosciuto il suo grande lavoro. Ringrazio anche tutti gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione, che hanno dedicato il loro tempo alla gestione di questa struttura indispensabile per la collettività. Contestualmente – conclude il sindaco – rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Cda, che sono certo saprà raccogliere il testimone di Pierluigi Moretta per continuare a far crescere questa validissima struttura».