"La felicità è uno schiaffo": in scena Giorgia Goldin

Per il terzo appuntamento estivo con il recupero della Stagione 2020/2021 “NonTemporanea” dell’Officina Anacoleti, sarà una particolare location ad accogliere il pubblico vercellese: il foyer del Teatro Civico di Vercelli.

Domenica 18 luglio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “La felicità è uno schiaffo” per la regia di Stefano Dell’Accio e Giorgia Goldini, una produzione Teatro della Caduta. Scritto a quattro mani da regista e attrice, “La felicità è un schiaffo” si presenta come un monologo comico poetico – un inno alla felicità, una parola di grande impatto ma dal significato estremamente soggettivo, alla quale tutti noi aspiriamo nel corso delle nostre vite. Uno spettacolo su quello che a volte ci rende felici, sulle piccole cose importanti che quando arrivano non sono mai come te le eri immaginate. Uno spettacolo che non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle visioni.

Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto. Un’ora che vola via in un soffio e che accompagna lo spettatore in un percorso di scoperta di ciò che mette a fattor comune il genere umano: la ricerca della felicità. Una narrazione che lascia spazio all’immedesimazione dove lo spettatore, guidato ma mai obbligato, è lasciato libero di guardare alla scena attraverso la lente del proprio vissuto. Una risata a crepapelle che parte dal cinico rifiuto della felicità, dalla ricerca del suo significato, passando attraverso alla distruzione dello stereotipo, fino ad arrivare ad una serena e spiazzante consapevolezza: ed eccolo qui che arriva lo “schiaffo” di Goldini”.

I biglietti dello spettacolo (posto unico 10 euro) sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma Vivaticket fino a giovedì 15 luglio, inoltre saranno acquistabili direttamente la sera di domenica 18 luglio, a partire dalle ore 20, alla biglietteria del Teatro Civico di Vercelli.