Finisce fuori strada; conducente ai Carabinieri: “Colpa di camion in contromano”

Incidente stradale nella notte lungo la via Santhià di Cavaglià. A rimanere coinvolto un uomo alla guida del suo furgone che, per cause da accertare, è finito fuori dal manto stradale. Per fortuna è rimasto indenne nel sinistro.

Ai militari dell'Arma, giunte nel frattempo sul posto, l'uomo avrebbe dichiarato che a causare il fuoristrada sarebbe da attribuire ad un camion adibito al trasporto del legname che guidava in contromano. Le ricerche successive non hanno portato all'identificazione del mezzo pesante