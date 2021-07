Vax day giovani, aperte le presentazioni

Per i giovani tra i 16 e i 30 è possibile anticipare la vaccinazione grazie al Vax Day Giovani programmato dall’ASL VC per sabato 24 luglio dalle ore 17 alle ore 21 al Centro Vaccinale di Gattinara in Via San Rocco.

Questa iniziativa dà, soprattutto per i giovani, l'opportunità di ricevere una vaccinazione protettiva prima di quanto fosse previsto dal programma di vaccinazione e rappresenta un'opportunità per trascorrere l'estate con maggior tranquillità. Gli esperti, infatti, concordano che già la prima dose contribuisce a una certa protezione contro un'infezione da coronavirus.

Per aderire all’iniziativa, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è indispensabile fare la prenotazione presso il Comune di Gattinara o telefonando al 0163 824 301 dalle ore 9 alle 13 nei giorni di giovedì 15, venerdì 16, lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio.

«Ringrazio l’ASL VC – commenta il sindaco di Gattinara Daniele Baglione – per questa importante iniziativa. Per molti giovani è un’opportunità, soprattutto per chi vuole andare in vacanza con maggiore serenità. Attualmente l’unica arma contro il Covid19 è la vaccinazione, per questo vaccinarsi è una responsabilità sociale. Desidero ringraziare il personale medico e paramedico e infermieristico dell’ASL e per la preziosa collaborazione e disponibilità i volontari della Protezione Civile, proprio grazie a questa stretta sinergia e collaborazione è possibile realizzare iniziative importanti come questa a favore della gente».