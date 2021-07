Grandine a Gattinara: Provincia e Regione promettono aiuti

Si è svolto nella mattinata di lunedì 12 luglio, nella sala consiliare del Comune di Gattinara, l’incontro dei viticoltori gattinaresi con l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il consigliere regionale componente la Commissione Agricoltura Angelo Dago, il presidente della Provincia Eraldo Botta e l’onorevole Paolo Tiramani che, insieme al sindaco Daniele Baglione e al vice sindaco e presidente della Cantina Sociale hanno fatto il punto sugli ingenti danni causati ai vigneti dall’eccezionale grandinata che ha colpito Gattinara nella serata di martedì 29 giugno.

Il violento nubifragio ha triturato le viti compromettendo l'intero raccolto, un vero e proprio disastro economico, che colpisce un comparto importante del tessuto socio-economico della città.

Protopapa ha ascoltato con attenzione le riflessioni dei viticoltori e ha spiegato che vista l'eccezionalità dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio, si sono state avviate le pratiche presso il Ministero per chiedere lo stato di emergenza e chiederà anche grazie all’interessamento dell’onorevole Tiramani la possibilità di far arrivare degli aiuti economici dal Governo.

Inoltre, l’assessore regionale all’Agricoltura ha evidenziato la necessità, al di là dell’emergenza, di cercare forme e azioni preventive anche attraverso il sostegno diretto della Regione, sfruttando le importanti risorse messe a disposizione anche dal PSR. Ascoltando le istanze del mondo vitivinicolo locale ha dato piena disponibilità per individuare forme di copertura assicurativa sempre più flessibili per gli agricoltori e predisporre soluzioni ad hoc, come per esempio le reti antigrandine o altri dispositivi, nonché di fissare un incontro anche con le Associazioni di categoria.

In una situazione caratterizzata da cambiamenti climatici ormai innegabili, è necessario adottare ogni forma di misura disponibile per proteggere i vigneti e le aziende di questo settore per prevenire, per quanto possibile, queste situazioni disastrose.

Il presidente della Provincia Eraldo Botta, visti i gravi danni causati dal maltempo nel vercellese ha sottolineato che la Provincia di Vercelli sarà vicina al territorio e lavorerà per istituire un fondo per poter erogare un aiuto economico, per dare un piccolo sostegno soprattutto alle piccole aziende.

Al termine dell’incontro con i viticoltori è stato poi effettuato un sopralluogo in collina per vedere di persona gli ingenti danni.

«È stato importante questo incontro – spiega il sindaco di Gattinara – perché è stato possibile avere un confronto diretto con i viticoltori, ascoltare le loro istanze, comprendere le diverse criticità, e soprattutto intraprendere azioni concrete per la prevenzione e per sostenere questo importante settore del nostro tessuto socioeconomico. Ringrazio tutti i rappresentanti delle Istituzioni presenti e i nostri viticoltori per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono e per la loro presenza che è stata fondamentale e costruttiva non solo per l’immediato, ma anche per il futuro».